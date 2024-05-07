В СБУ рассказали о разоблачении «сети агентов ФСБ», готовивших убийство Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала в своем Telegram-канале детали операции, при которой были задержаны участники подготовки покушения на президента Владимира Зеленского и других официальных лиц Украины.

В СБУ также рассказали, что всем пяти задержанным грозит пожизненное лишение свободы, их действия якобы «ФСБ курировала из Москвы».

«Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», — сказано в сообщении Службы.

В сообщении отмечается, что вооружение для агента, который должен был совершить покушение, обеспечил полковник Управления государственной охраны Украины (УГО — орган подчиняется непосредственно президенту и Верховной раде), лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

Отмечается, что СБУ зафиксировала поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором из российских спецслужб».

«О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично», — сказал глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, покушение должно было стать «подарком к инаугурации» президента РФ Владимира Путина.

До этого стало известно о задержании полковников УГО, которых СБУ подозревает в подготовке покушения на Зеленского, главу Малюка и начальника ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее в охране Зеленского задержали предателя.