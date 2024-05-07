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Агентство Reuters ошибочно опубликовало сообщение о вызове посла РФ в МИД Франции

Reuters ошибочно сообщило о вызове посла России Мешкова в МИД Франции

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French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Агентство Reuters опровергло собственную информацию о вызове посла России в Париже Алексея Мешкова в министерство иностранных дел Франции.

В сообщении речь шла о французском после в Москве Пьере Леви, вызванном в российский МИД днем ранее.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

5 мая Макрон призвал западных лидеров не «устанавливать лимиты» на военную поддержку Украины. По его словам, в случае победы РФ как минимум три европейских государства — Франция, Литва и Польша — начнут испытывать проблемы в сфере безопасности.

Ранее Макрон назвал поражение России на Украине «абсолютной необходимостью».

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