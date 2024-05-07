Белоруссия начала внезапную проверку носителей ядерного оружия

Армия Белоруссии получила распоряжение президента страны Александра Лукашенко о проведении внезапной проверки средств — носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь [президента страны Александра Лукашенко] на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия», — заявил он.

Отмечается, что в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные учения ВС РФ связаны с заявлениями об отправке войск на Украину.

Ранее в ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием.