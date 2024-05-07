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Хлебникова ответила, хочет ли выйти замуж за Киркорова

Певица Хлебникова заявила, что не вышла бы замуж за Киркорова

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Анатолий Ломохов/Russian Look/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей симпатичен коллега Филипп Киркоров.

Хлебникова уточнила, что ей нравится Киркоров, однако не настолько, чтобы выходить за него замуж. Певица заявила, что коллега не привлекает ее в романтическом ключе. Однако исполнительница очень любит и уважает Киркорова как артиста.

«Он потрясающе работает. И очень хорошо умеет подбирать песни», — поделилась певица.

Киркоров начал свою карьеру в 1985 году, выступив с песней «Алеша» на болгарском языке в программе «Шире круг». Он выступал с концертами, записывал песни и пел в мюзиклах. В 2008-м он удостоился звания народного артиста России.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

Ранее кинокритик оценил актерскую игру Киркорова.

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