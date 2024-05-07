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Звезду «Короля и Шута» проверят на экстремизм

Экс-басиста «Короля и Шута» Балунова проверят на экстремизм

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КиноПоиск

Экс-басиста «Короля и шута» Александра «Балу» Балунова проверит на экстремизм Генпрокуратура России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» обратили внимание на публикации Балунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых звезда панк-группы называет россиян «рабами» и «выродками». Они подчеркнули, что вместе с тем Балунов продолжает зарабатывать в России продажей своих книг.

Последние 18 лет Балунов живет в Калифорнии (США).

Накануне стало известно, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье на призывы к экстремизму после концерта в Дубае.

В рамках выступления Шевчук произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом же случае все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам Шевчук заверил, что является сторонником именно второй теории.

Ранее Никита Михалков раскритиковал депутата Госдумы, подавшего в суд на ветерана СВО.

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