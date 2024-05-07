В минздраве Карелии объяснили, почему пациентку с инсультом везли в больницу в тепловозе

Министерство здравоохранения Карелии прокомментировало видео из села Шуерецкое — врачам пришлось везти женщину с симптомами инсульта в больницу Беломорска в тепловозе и на квадроцикле. Как сообщили «Газете.Ru» в минздраве, отсутствие дороги действительно создает трудности для медиков. Но фельдшерский пункт селу не положен — в нем живет меньше 100 человек.

«Так как автомобильного транспортного сообщения между Беломорском и Шуерецким нет, специалисты вынуждены добираться к пациентам, нуждающимся в неотложной помощи, железнодорожным транспортом. Так было и в этот раз. Специалисты выехали на поезде, осмотрели пациентку и приняли решение о ее госпитализации. Отсутствие автодороги создает трудности в оказании неотложной и скорой медицинской помощи жителям села Шуерецкое. Вопрос обеспечения возможности медикам добираться к пациентам и осуществлять их медицинскую эвакуацию обсуждался на уровне районной администрации. Письмо с просьбой регламентировать проезд специалистов и транспортировку больных направлено руководству ОАО РЖД. Минтрансом Карелии и минздравом Карелии планируется проработать вопрос с ОАО РЖД по организации взаимодействия в подобных ситуациях», — сообщили в минздраве.

В ведомстве также отметили, что в Шуерецком нет фельдшерского пункта, так как в селе проживает менее 70 человек. В минздраве добавили, что госпитализированная на тепловозе женщина сейчас лежит в больнице Беломорска, ее состояние стабильно.

«Наличие ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта. – «Газета.Ru») федеральными нормативами предусматривается в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 человек. Специалисты Беломорской ЦРБ выезжают в село для приема граждан на системной основе. Сейчас женщина, жительница Мурманска, получает медицинскую помощь в условиях первичного сосудистого отделения Беломорской ЦРБ. Состояние пациентки стабильное, без угрозы для жизни», — заключили в минздраве.

Фельдшер Вероника Тихонова сообщила в социальных сетях, что 1 мая жительницу села Шуерецкое с признаками инсульта пришлось доставлять в больницу Белорецка на квадроцикле и поезде из-за отсутствия дороги. По ее словам, довезти пациентку до поезда на квадроцикле помог местный житель. Позже фельдшер рассказала изданию «Подъем», что в поезд не хотели пускать медиков и пациентку на носилках, но разрешили уложить женщину на полу в тепловозе. Тихонова отметила, что фельдшерский пункт в селе не работает и находится в «кошмарном состоянии».

Ранее в Карелии пенсионерку с инсультом пришлось на санях везти до скорой из-за запертого на замок моста.