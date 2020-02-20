Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане увеличилось до семи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области.

Ранее сообщалось, что в Магадане при взлете упал частный самолет АН-2. По уточненным данным, на борту находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Все они доставлены в больницу на обследование.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Погибших нет.

По данным представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, следователи начали проверку по факту жесткой посадки самолета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Магадане при взлете упал частный самолет