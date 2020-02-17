Источник: задержан гендиректор «Титановой долины» по подозрению во взяточничестве

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе «Титановой долины» отказались прокомментировать данную ситуацию.

«Гендиректора «Титановой долины» сегодня задержали в Екатеринбурге», — уведомил источник.

Как известно, эта ОЭЗ относится к зонам промышленно-производственного типа и является единственной на Урале и в Сибири.