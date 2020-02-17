Стала известна судьба детей, чей отец расстрелял жену в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о судьбе детей, чей отец расстрелял жену и покончил с собой в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что пятеро детей были переданы бабушке и уже находятся в ее доме в селе Селятино.

Мишонова также добавила, что следователи выясняют обстоятельства инцидента, а также решается дальнейшая судьба несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что на учете семья не стояла.

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