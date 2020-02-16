Кудрин проверит организацию медпомощи больным ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата России проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи людям, зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с 2018 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter, комментируя фильм журналиста Юрия Дудя.

ВИЧ является более реальной угрозой для России, чем коронавирус нового типа, отметил Кудрин. Он подчеркнул, что на данный момент инфицировано более 1 млн россиян.

Также глава Счетной палаты добавил, что фильм журналиста Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ является нужным.

11 февраля Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За несколько дней видео набрало почти 10 миллионов просмотров.По словам журналиста, его работа несет просветительскую и гуманитарную миссию.

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