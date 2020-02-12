В переходе у московского метро обнаружили младенца

В подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» московского метро сотрудники метрополитена обнаружили брошенного младенца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Отмечается, что переход не относится к территории столичного метро. На место инцидента были вызваны полиция и скорая помощь.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, следственные органы приступили к доследственной проверке по данному делу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.