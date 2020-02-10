Аэропорт Усинска после ЧП отменил все рейсы на 10 февраля

Все рейсы из аэропорта Усинска и обратно, запланированные на 10 февраля, отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Отмечается, что 10 февраля аэропорт должен был принять и отправить обратно самолеты из Москвы и Бугульмы. Однако, по словам сотрудников справочной службы, вылетов не будет до 11 февраля.

Как сообщается, аэропорт закрыли из-за ЧП, произошедшего 9 февраля. Пассажирский борт Boeing 737 компании Utair, летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку. Все члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Пострадавших не было, но, по информации пресс-службы главы Коми, двое из пассажиров позднее обратились к медикам. Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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