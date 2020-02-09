Китайские власти присвоили коронавирусу временное название NCP

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Временное название NCP (пневмония, которая вызывается новым типом коронавируса) дали власти Китая коронавирусу 2019-nCoV. Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще пока не присвоила данной инфекции постоянного официального международного названия.

«Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — говорится в сообщении комитета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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