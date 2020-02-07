Житель Ульяновской области получил 16 лет колонии за убийство ребенка

Суд приговорил жителя Ульяновской области к 16 годам колонии строгого режима за убийство ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Суд признал мужчину виновным в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Помимо приговора к 16 годам заключения под стражу, виновный должен будет возместить за причиненный моральный ущерб матери ребенка 2 млн рублей.

Согласно данным прокуратуры, труп ребенка с признаками насильственной смерти был обнаружен в квартире одного из домов в поселке Цильна 14 мая 2019 года. В тот день у отца младенца произошел конфликт с женой на почве ревности. В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес травмы ребенку, несовместимые с жизнью.