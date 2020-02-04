В Воронеже суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии

Ленинский районный суд Воронежа запретил распространение статьи интернет-сайта «Луркоморья» о тюремной иерархии. Об этом сообщил в Twitter сооснователь портала Давид Хомак.

Как отмечается, иск на «Луркоморье» подал прокурор Воронежской области.

Суд постановил, что опубликованная на сайте статья пропагандирует идеологию АУЕ, которая является угрозой конституционному строю России. Публикация может привести к тому, что тюремные понятия будут ставятся выше законодательства и подорвут авторитет власти.

Также в суде решили, что текст «Луркоморья» «создает у неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, образ привлекательности преступного образа жизни» и формирует мнение «об обыденности и успешности уголовно-осужденных лиц».

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