Уилана оставили в СИЗО до конца марта

Апелляционный суд решил оставить под стражей арестованного по обвинению в шпионаже гражданина США, Британии, Ирландии и Канады Пола Уилана, передает ТАСС.

Суд не удовлетворил жалобу защиты Уилана о мере пресечения и решил оставить Уилана под арестом до 29 марта.

Отмечается, что жалоба рассматривалась апелляционным судом в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что американец приезжал в России каждый год в течение десяти лет. Источник «Коммерсанта» отмечает, что Уилан получил флешку от действующего сотрудника спецслужб. После этого его арестовали.

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