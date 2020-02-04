Анонимы сообщили о 500 заложенных бомбах в Москве

Более 500 объектов в Москве были «заминированы» анонимами накануне, 3 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сведениях об угрозах взрыва были отправлены на электронную почту судов города. Кроме того, «заминировали» и 45 станций московского метрополитена, 200 образовательных учреждений, более 50 военкоматов и 150 ТЦ.

Источник рассказал, что в связи с массовыми сообщениями об угрозах было эвакуировано около 10 тысяч человек.

«Одно из писем пришло с нидерландского сервиса Startmail.com, доступ к которому был ограничен с 23 января», — добавил он.

Известно, что после проверки объектов ни одна из угроз не подтвердилась.

В целом за последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также один раз такое сообщение получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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