Заключенный скончался после избиения в СИЗО в Одессе

Заключенный скончался после избиения в следственном изоляторе (СИЗО) в Одессе, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным следствия, сотрудники СИЗО допустили в камеру заключенного двух других заключенных, которые нанесли ему побои. После этого потерпевший был незаконно помещен в карцер, где скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением», в настоящее время проводится досудебное расследование.

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