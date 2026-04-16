Куратора инцидента с убийством бизнесвумен в Москве задержали в Петербурге

Правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в участии в убийстве предпринимательницы из Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

19-летнего юношу поймали в Петербурге. Как полагают следователи, он отвечал за найм курьеров и организацию преступления. Так, он координировал действия, связанные с передачей ценностей, которые были в квартире.

«В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения следственных действий», – сообщается в публикации.

Инцидент с предпринимательницей произошел в квартире на Строгинском бульваре. По версии следствия, молодой футболист был завербован мошенниками. Он проник в жилье женщины и хотел вынести деньги из сейфа семьи, но хозяйка раньше пришла домой.

Она попыталась остановить «гостя», но тот напал и нанес серьезные травмы. Москвичка умерла.

Молодой человек все же похитил деньги и драгоценности, после чего выбросил их из окна, где их подхватила девушка-курьер и передала другому доставщику.

Ранее отец футболиста, убившего бизнесвумен, рассказал о вербовке сына мошенниками.