Юрист рассказал, что грозит за грязную одежду в метро

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев рассказал, что в метро запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, за нарушение Правил пользования метро Москвы, предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.

Бибаров-Государев уточнил, что подобные правила действуют и в других метрополитенах страны. Например, штраф за аналогичные нарушения в Санкт-Петербурге составляет 500 рублей.

Юрист добавил, что в метро также нельзя находится без одежды и без обуви, а на эскалаторе следует приподнимать длинную одежду, чтобы та не попала в гребенку.

9 февраля в Санкт-Петербурге на станции метро «Сенная площадь» агрессивный пассажир напал на сотрудника метрополитена при задержании и укусил его за руку.

Нетрезвый петербуржец набросился на сотрудника метрополитена, который пытался его задержать. Мужчина оказал сопротивление, разил пострадавшему нагрудный знак и укусил его за руку.

Нападавшего доставили в отдел полиции и составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит административный арест до 15 суток или штраф.

