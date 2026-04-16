Дрон повредил контактную сеть на станции в Туапсе

СКЖД: контактная сеть повреждена на ж/д станции Туапсе в результате атаки дронов
В результате атаки на железной дороге на станции Туапсе в Краснодарском крае повреждения получила контактная сеть. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Движение поездов дальнего и пригородного сообщения осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы. В результате атаки никто не пострадал, добавили в СКЖД.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских БПЛА. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом, два ребенка получили ранения, несовместимые с жизнью, также пострадали двое взрослых.

Городская администрация развернула пункт временного размещения для жителей поврежденных домов. Многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

В Сочи в поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив навес и выбив окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших нет.

Ранее в Туапсе отменили занятия в образовательных учреждениях.

 
