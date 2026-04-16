В Кремле рассказали об отношении к решению Молдавии выйти из СНГ

Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Молдавии выйти из СНГ
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская сторона с сожалением относится к решению Молдавии официально выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

В марте текущего года парламент Молдавии предварительно одобрил законопроекты о денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации. 15 апреля министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что страна официально выйдет из Содружества Независимых Государств весной 2027 года. По его словам, Кишинев уже направил соответствующее уведомление в секретариат в Минске и получил подтверждение о том, что оно дошло до адресата.

Как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник, Молдавия должна будет решить с Исполнительным комитетом СНГ вопросы, связанные с выходом республики из организации и накопившимся долгом. Пока заявления о том, что Кишинев покинет Содружество через год, являются «молдавскими оценками».

Ранее в СНГ оценили возможность возвращения Молдавии в организацию в будущем.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!