Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Молдавии выйти из СНГ

Российская сторона с сожалением относится к решению Молдавии официально выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

В марте текущего года парламент Молдавии предварительно одобрил законопроекты о денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации. 15 апреля министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что страна официально выйдет из Содружества Независимых Государств весной 2027 года. По его словам, Кишинев уже направил соответствующее уведомление в секретариат в Минске и получил подтверждение о том, что оно дошло до адресата.

Как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник, Молдавия должна будет решить с Исполнительным комитетом СНГ вопросы, связанные с выходом республики из организации и накопившимся долгом. Пока заявления о том, что Кишинев покинет Содружество через год, являются «молдавскими оценками».

