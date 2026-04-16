Киев заволокло густым черным дымом после ночной атаки

Киев заволокло густым черным дымом после ночных ударов. Кадры из столицы Украины публикует издание издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видны клубы густого черного дыма, поднимающегося в разных частях города.

В ночь на четверг, как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», по Киеву и Днепру был нанесен массированный удар баллистическими ракетами и дронами.

Авторы канала предполагают, что при атаке были использованы кассетные заряды. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области этой ночью была объявлена воздушная тревога.

До этого СМИ написали о взрывах в Ахтырке на северо-востоке Украины. В Сумской области, где расположен город, тоже действовала воздушная тревога. А накануне в Ахтырке несколько раз раздавались взрывы. В этот же день под удар попал порт в Одесской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Минобороны предупредили о последствиях атак ВСУ на Россию с помощью европейских дронов.

 
