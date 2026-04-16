Россияне стали реже посещать средние и крупные торговые центры

«Ъ»: посещаемость средних и крупных ТЦ в России снизилась на 2%

Посещаемость средних и крупных торговых центров в России снизилась на 2% по сравнению с 2025 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, по сравнению с первым кварталом базового 2019 года падение достигло 25%. Влияние на трафик в торговых центрах оказали онлайн-шоппинг и переход на сберегательную модель поведения.

Как отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, покупатель стал осторожнее и сейчас реже совершает спонтанные и эмоциональные покупки.

Отмечается, что в торговых центрах виден перекос в сторону развлекательного формата из-за закрытия магазинов одежды и обуви. К примеру, за прошлый год бренд Zolla закрыл 35 магазинов, O'STIN — 62, Concept Club — 133. Также Gloria Jeans планирует закрыть 150 объектов в текущем году, а Modis и вовсе может уйти с рынка.

Эксперты полагают, что в перспективе пяти лет развлекательные заведения могут занять 60–70% площадей в торговых центрах.

14 апреля президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщал, что из российских торговых центров начали уходить иностранные бренды из-за слишком высокой конкуренции с маркетплейсами. На данный момент офлайн-рынок в РФ рассматривают разве что азиатские компании, а в целом наблюдается тренд на массовое закрытие магазинов.

По его словам, с такой конкуренцией не справляются как российские, так и иностранные компании, в том числе турецкие, на фоне чего магазины закрывают, а их площади передаются ресторанам, кафе и развлекательному сектору. Хотя турецкие компании обычно дольше других задерживаются в РФ, но в конечном итоге и они принимают решение не держать магазины с учетом отсутствия разумных оснований, отметил Шакиров.

Ранее сообщалось, что в России могут закрыться магазины еще 13 брендов.