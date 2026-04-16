Агентов ГУР Украины задержали в Крыму. Военная операция, день 1513-й

🔴 Два ребенка в возрасте 5 и 14 лет погибли в результате ударов дронов ВСУ по жилым домам в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, двое взрослых получили ранения.

«В Туапсе в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом», — добавил глава региона.