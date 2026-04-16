Химик предупредил об опасности мытья посуды содой и горчицей

Сода и горчица не всегда подходят для мытья посуды и создают определенные риски, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, заводские моющие средства удаляют загрязнения с поверхности посуды благодаря комбинациям поверхностно-активных веществ. Они связывают частицы жира и позволяют смыть их водой. У соды и горчицы другой принцип действия. «Эти вещества не растворяют жиры, а в основном удаляют загрязнения механически — за счет абразивного воздействия мелких частиц. Поэтому натуральные средства способны помочь при легких загрязнениях, но не всегда обеспечивают полноценное удаление устойчивых остатков пищи и микроорганизмов», — объяснил он.

При частом использовании и интенсивном трении частицы соды могут постепенно повреждать поверхность посуды, образуя микроскопические неровности. В них легче задерживаются остатки пищи, которые затем труднее удалить. Аналогичный эффект возможен и при использовании сухого горчичного порошка, частицы которого тоже очищают поверхность благодаря механическому воздействию.

«Кроме того, натуральное происхождение такого чистящего средства не означает полной нейтральности для организма. Горчица содержит биологически активные вещества, придающие ей характерный запах и вкус. При недостаточном ополаскивании они могут оставаться на поверхности посуды и попадать в пищу. Для людей с повышенной чувствительностью эти вещества способны вызывать раздражение слизистых или аллергические реакции», — предупредил химик.

Когда жир удаляется не полностью, на поверхности посуды сохраняется тонкая пленка. Она может быть незаметной, и внешне тарелка выглядит чистой. Но фактически на ней остаются микробы, и при регулярном повторении риск нежелательного микробного загрязнения повышается.

«Поэтому при выборе средства для мытья посуды важно учитывать материал изделия и характер загрязнений, а также соблюдать рекомендации производителей как посуды, так и моющих средств. Натуральные средства могут использоваться как вспомогательные, например, для удаления запахов, но не всегда подходят для полноценного ежедневного очищения кухонной утвари», — резюмировал он.

