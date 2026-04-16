В правительстве РФ рассказали, отменят ли параллельный импорт

Алиханов: совсем отменять параллельный импорт пока не нужно
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью информационной службе «Вести» заявил, что необходимости совсем отменять параллельный импорт пока нет.

Он уточнил, что в стране начали самостоятельно производить многие продукты, и «неконкурентный механизм параллельного импорта» уже не так интересен.

«Думаю, что совсем его (параллельный импорт. — «Газета.Ru») отменять пока еще рано, да и не нужно. Там есть позиции, которые нам все еще интересны», — поделился министр.

Алиханов подчеркнул, что ежемесячный объем параллельного импорта составляет $1-1,5 млрд, вероятно, он сохранится и в 2026 году.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные бренды непременно будут возвращаться в Россию, но только когда будет ослабевать давление со стороны руководства этих государств.

По его мнению, политизированное давление на бизнес, которое происходит в ущерб интересам предприятий, «отойдет в сторону».

Представитель Кремля добавил, что экономика любого государства заинтересована в иностранных инвестициях и многообразии товаров, которое может предложить лучшее качество за меньшие деньги. Главное, чтобы люди могли покупать лучшее по приемлемым ценам.

Ранее сообщалось, что запрет «серых схем» в России приведет к подорожанию и дефициту товаров.

 
