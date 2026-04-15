Зачем нам ГОСТы на бананы и ноготочки

Ох уж это сладкое для советских и постсоветских людей слово «ГОСТ»! Хлебом не корми, дай его куда-нибудь применить. В последнее же время, как после грибного дождя, то тут, то там появляются предложения о введении того или иного ГОСТа. Такое ощущение, что без этого нам просто не прожить. Но давайте не забывать, что ГОСТ — это не обязательный к исполнению стандарт. Недаром же многие производители пользуются простыми советскими ТУ (технические условия. — «Газета.Ru»), которые открывают такой простор для фантазии, что нам и не снилось.

Одно из самых первых громких предложений по внедрению ГОСТа поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» — политик Владислав Даванков предложил гостировать шаурму. Ту самую, которую раньше готовили практически у каждой станции метро (а теперь, кстати, таких точек заметно поубавилось). Вероятнее всего, шаурму по ГОСТу лично я ела бы с удовольствием, но есть нюанс ─ ее реально должны готовить по государственному стандарту. Обсуждение этого ГОСТа идет с 2024 года, но пока что его не приняли.

А вот Роскачество и Минпромторг решили сделать более масштабный шаг по гостированию и в начале марта представили на обсуждение проект национального стандарта «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд». В проработке гастрономического культурного кода — не только широко известные блюда, но и практически забытые или локальные. Не обошлось и без сказочного фольклорного колобка. Расскажите: кто из вас хоть раз в жизни ел этого самого пресловутого колобка? Кто готовил и где продается? Хотя я всю жизнь думала, что это круглый, очень скудный по ингредиентам хлеб, состоящий из воды и не самой качественной муки, но, оказалось, я ошибалась... В проекте ГОСТа черным по белому прописано, что настоящего колобка следует готовить из муки, сметаны, масла, молока, сливок, куриных яиц и дрожжей. Из этого следует, что колобок выкатился из очень хорошей и состоятельной семьи, чьи сусеки явно были расположены где-нибудь в офшорах. Кстати, а если колобок будет испечен не по ГОСТу — все? Будет именоваться колобковым продуктом или и вовсе хлебным? Кстати, до сих пор задаюсь вопросом, куда он девал глаза и рот, когда катился…

В проекте прописано практически все, включая подачу блюда. Так, борщ следует подавать в горячем виде, «к блюду рекомендуется подавать (вместе или раздельно) сметану; сало, чеснок и зелень». И, конечно, мясные ингредиенты и рыбу (в рыбном варианте). А несладкие вареники подают в горячем виде, со сладкой начинкой допускается подавать в холодном: «Для подачи рекомендуется использовать сахар, растопленное масло сливочное, сметану, мед — для сладких вареников; шкварки, лук жареный или томленый — для несладких». Не понимаю, что в этих рекомендациях нового или более правильного, чем мы сейчас видим при подаче у себя дома и в ресторанах.

Да что уж там — государственные стандарты будут введены и на фрукты. Например, размер банана второго сорта теперь должен быть не менее 14 сантиметров, первого ─ 19, а экстра-класса ─ 20. Хурма будет подразделяться на высший, первый и второй сорт. С апреля этого года начинает действовать новый стандарт на этиловый спирт, а с 2028 года ─ на молочное и сливочное мороженое. Бульоны, медовуха и даже сдобные хлебобулочные изделия будут производить по всем правилам и стандартам.

И дело не только в еде: ГОСТ у нас теперь есть даже на маникюр! Вот снятие гель-лака не должно занимать больше 20 минут, а уж на наращивание мастеру дается два с половиной часа, тут без вопросов. Все-все прописано, хоть и с пометкой, что соблюдение стандарта сугубо добровольно.

А в случае, если в России примут ГОСТ на антимоскитные сетки, производителям необходимо будет размещать на них предупреждающую информацию о рисках открытых окон в помещении с детьми. Еще раз уточню: в данном случае планируют ввести стандарт не на качество сеток, а на место и метод размещения и размер предупреждающей информации об опасности. Интересно, зачем? Планируют ввести стандарт даже на шариковые ручки… В такие моменты хочется гостировать примерно все и, конечно, тостовать: «С новым ГОСТом, с новым счастьем!»

А вообще хороший ГОСТ на дороге не валяется. Наверное, поэтому каждую весну из-под снега проглядывает… нет, не подснежник, а «съеденный» кем-то асфальт. Тот случай, когда ГОСТ есть, а хороших дорог мало.

