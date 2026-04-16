Дизайнер интерьеров для самолетов попала в СИЗО из-за финансирования терроризма

Суд в Москве арестовал дизайнера интерьеров для самолетов Светлану Власову, обвиняемую в финансировании терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, женщина посредством электронного кошелька перевела деньги организации с Украины, признанной террористической. Во время допроса она дала признательные показания.

Дизайнеру грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В материале уточняется, что в ближайшее время Власова должна будет пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

3 апреля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики, который подозревается в организации финансирования терроризма. Как выяснили следователи, мужчина с 2014 года собирал денежные средства якобы на благотворительные цели для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В действительности деньги направлялись на нужды запрещенной в России международной террористической организации. В ведомстве уточнили, что фигурант собирал средства через созданные им каналы в мессенджере. Подозреваемый в 2010 году уехал за границу, сейчас он находится в международном розыске.

Ранее в Астрахани глава спортивной организации признался в финансировании экстремистов.