Зеленский сообщил, что Украине выделят новую помощь

Зеленский: пять стран согласились выделить новую помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что пять стран согласились выделить средства на закупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках инициативы НАТО — программы PUR.

По его словам, выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Также Великобритания будет продолжать поставлять Киеву беспилотники, а Канада, в свою очередь, поддержит оборонные направления страны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании «Рамштайна» 15 апреля заявил, что расходы среди государств-членов НАТО на финансирование Украины распределяются непропорционально.

По словам Рютте, задача альянса — обеспечить более справедливый и предсказуемый подход «к поддержке оборонных усилий Украины».

Также на заседании Рютте также сообщил, что страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине $60 млрд военной помощи дополнительно к кредиту Евросоюза в размере €90 млрд. По его словам, финансирование Украины будет сосредоточено на противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности.

15 апреля СМИ сообщили о том, что Британия в 2026 году планирует поставить Украине не менее 120 тысяч беспилотников.

Ранее в ЕС предупредили, что выдача кредита Украине затянется.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!