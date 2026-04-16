Орбан не поедет на предстоящий саммит Евросоюза

Уходящий с поста премьер-министра Венгрии Виктор Орбан не примет участия в предстоящем неформальном саммите Евросоюза на Кипре. Об этом пишет Politico.

При этом, отмечается в материале, Орбан будет исполнять обязанности премьера до мая, пока этот пост не займет Петер Мадьяр.

«В соответствии с правилами [Европейского] Совета, Орбана на встрече будет представлять другой национальный лидер. Вероятно, эту роль возьмет на себя его союзник, премьер-министр Словакии Роберт Фицо», — говорится в тексте.

До этого сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на предстоящем неформальном саммите Евросоюза на Кипре намерена поднять вопрос о связях уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией.

Председатель Евросовета Антоину Кошта уже разослал приглашения главам правительств и государств на встречу, которая будет касаться геополитики и формирования бюджета Евросоюза.

В материале отмечается, что «на саммите может возникнуть и другая тема — скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств». Издание напоминает, что пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо выражала обеспокоенность обнародованной информацией.

