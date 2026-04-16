Количество россиян, сдавших биометрию, резко выросло

Количество россиян, предоставивших свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), за 2025 год выросло в три раза и сегодня составляет 10 млн человек. Однако это лишь девятая часть от экономически активного населения страны, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR Андрей Пономарев.

«Биометрия перестала быть технологией будущего. Напротив, она превращается в ключевой элемент цифровой инфраструктуры. Набор услуг, доступных по биометрии, постоянно расширяется. Например, с апреля этого года она стала применяться для заселения в отели, также стартовал пилотный проект по посадке пассажиров на поезда. Банки и ретейлеры активно развивают сети терминалов с функцией оплаты лицом. В перспективе биометрия будет использоваться для подтверждения возраста в магазинах для покупки товаров 18+», — отметил Пономарев.

По его словам, по сравнению с традиционными способами оплаты и подтверждения личности биометрия экономит время и по-настоящему удобна: человек может забыть паспорт или банковскую карточку, но улыбка всегда с ним. Финансист сказал, что некоторые услуги без биометрии становятся в принципе недоступными — например, с марта 2026 года нельзя получить онлайн-заем в некоторых микрофинансовых организациях, а с 1 марта 2027 года эта мера распространится на весь микрофинансовый рынок. Между тем сегодня более 90% займов в России в потребительском сегменте выдаются через интернет, сказал Пономарев.

Он добавил, что биометрия — самый надежный способ защиты от мошенников. Существует миф, будто с помощью нейросетей можно оживить обычное фото или подделать голос и обмануть систему, но на самом деле это не так, а «доказательства» успешности подобных махинаций, гуляющие по сети, сами оказываются фейками, подчеркнул Пономарев. Можно взломать пароль или выкрасть паспортные данные, но подделать биометрические образцы нельзя, предупредил финансист. На 200 млн транзакций, совершенных россиянами с помощью биометрии в 2025 году, результативный фрод составил 0%, констатировал Пономарев.

«Другое опасение, что данные украдут. Однако хранение биометрических данных в организациях, которые их собирают, запрещено законом. Все цифровые слепки хранятся только в Единой биометрической системе, работу которой обеспечивает государственный «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ). Причем система сразу же преобразует их в код. Даже если гипотетически предположить, что произошла утечка, преступники получат только набор символов, который невозможно применить для аутентификации человека», — сказал Пономарев.

По его словам, сегодня многие люди не задумываясь уже пользуются биометрией, чего проще — разблокировать смартфон или войти в мобильное приложение по отпечатку пальца или с помощью видео лица.

