На Дальнем Востоке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Приморского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

В публикации уточняется, что подземные толчки зафиксировали в акватории Японского моря. Землетрясение произошло в районе побережья Лазовского района, между населенными пунктами Преображение и Валентин.

«Очаг землетрясения находился на большой глубине», — говорится в тексте.

Угроза цунами в районе места происшествия не объявлялась.

Утром 15 апреля сейсмологи зарегистрировали землетрясение на юге Кемеровской области. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр природного катаклизма находился в горах Кузнецкого Алатау на территории Междуреченского округа. Интенсивность подземных толчков достигла 3,4 балла. В сообщении подчеркивалось, что сейсмособытие носило естественный характер.

За день до этого землетрясение произошло на территории Республики Дагестан. Очаг залегал на глубине 20 км недалеко от населенного пункта Герга в Каякентском районе. В МЧС РФ заявили, что никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.

