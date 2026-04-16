В Крыму задержали готовивших теракт мужчин

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Крыму задержаны двое мужчин, готовивших теракт по заказу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, один из обвиняемых летом 2024 года через интернет вступил в контакт с представителем разведки Украины и выразил готовность работать против интересов России. Позже он привлек второго обвиняемого, выступавшего против проведения спецоперации.

Как отмечает ведомство, фигуранты по указанию кураторов извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Определив четыре потенциальные цели для преступных действий, подозреваемые провели оценку местности: подбирали удобные маршруты для скрытного прохода, места для закладки взрывчатки и укрытия от случайных свидетелей. В итоге злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

До этого генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что число терактов в России в 2025 году удвоилось во многом за счет беспилотных и артиллерийских атак.

Ранее Бастрыкин сообщил о росте числа несовершеннолетних исполнителей терактов.

 
