Названы последствия ударов по Одессе

После ударов в порту Одессы случилось возгорание контейнерного терминала. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Спутники НАСА фиксируют сильное возгорание на территории контейнерного терминала в порту Одессы», — говорится в публикации.

14 апреля стало известно, что беспилотные летательные аппараты «Герань» совершили ночную атаку на порт Измаила в Одесской области.

9 апреля в украинских социальных сетях появилось видео удара БПЛА «Герань» по судну с оружием для ВСУ в порту Измаила. Видео опубликовал местный Telegram-канал «Думская». На кадрах видно, как один из беспилотников пикирует на стоящий у причала сухогруз, после чего происходит взрыв и пожар. Отмечается, что украинские военные пытались предотвратить удар «Геранью» по судну, используя автоматы и пулеметы.

Как пишет «Российская газета», всего в порту в момент атаки находилось два сухогруза, которые доставили из Европы военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них привез в порт броневики и самоходные гаубицы. Он как раз стоял на разгрузке, когда произошел взрыв.

