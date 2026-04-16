Стало известно о попытках США вытеснить Россию из Ливии

WSJ: США пытаются вытеснить Россию из Ливии
США пытаются вытеснить Россию из Ливии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В издании напомнили, что осенью 2025 года замкомандующего Африканским командованием США (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о военных учениях сил спецопераций в Ливии. По мнению WSJ, эти учения дадут Ливии доступ к оборудованию США и их партнеров, что позволит перестать зависеть от России и Белоруссии.

«Мы хотели бы видеть правительство…, которое не видит необходимости привлекать иностранные державы, особенно Россию», — приводятся в статье слова посла Великобритании в Ливии Мартина Рейнольдса.

Президент нью-йоркской компании North Africa Risk Consulting Джефф Портер отметил, что Ливия постепенно становится более упорядоченной страной. Он считает, что Ливия должна сотрудничать с Западом, а не с Россией.

«Более традиционные западные игроки готовы взаимодействовать с западом и востоком [Ливии], поэтому Россия оказывается в стороне», — сказал Портер.

В Ливии на данный момент действует двоевластие: в Триполи на западе страны базируется правительство национального единства, которое возглавляет Абдельхамид Дбейба и поддерживается со стороны ООН. В свою очередь в Тобруке на востоке Ливии заседает палата представителей. Восточную часть контролирует Ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром, у которого хорошие отношения с Кремлем. В частности, в 2023 и 2025 году Хафтар встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Ранее Лавров заявил, что США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков.

 
