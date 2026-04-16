Глава ФИФА рассказал, приедет ли Иран на чемпионат мира

Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Иран должен приехать на чемпионат мира, передает CNBC.

«Иран, конечно, должен приехать. Они представляют свой народ. Они прошли квалификацию. Футболисты хотят играть», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Третий раз подряд чемпионат мира пропустит сборная Италии, которая 31 марта в одном из финалов плей-офф европейского отбора в серии послематчевых пенальти проиграла сборной Боснии и Герцеговины. Национальная команда России не принимает участие из-за отстранения, которое было наложено ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций в 2022 году.

Ранее стали известны все участники чемпионата мира — 2026.

 
