Роднина про Овечкина: он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин 20 лет живет в США, но остается гражданином России, передает «Спорт-Экспресс».

«Овечкин 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны. Хотя половина уже имеют паспорта США», — сказала Роднина.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

