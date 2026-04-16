16 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

16 апреля в России отмечают День мира в Чеченской Республике. Вокалисты, артисты, фониатры и другие специалисты празднуют сегодня Всемирный день голоса. У православных верующих наступает Светлый четверг. По народному календарю — Никита Водопол, когда, согласно поверьям, пробуждаются водяные. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 16 апреля

* День мира в Чеченской Республике

Сегодня одна из важнейших дат в истории Чеченской Республики. 16 апреля 2009 года официально завершился режим контртеррористической операции (КТО), введенный в 1999 году после вторжения боевиков Шамиля Басаева в Дагестан. Событие ознаменовало завершение Второй чеченской войны и восстановление мирной жизни.

Этот день в Чечне является нерабочим, в республике проходят памятные и торжественные мероприятия.

* Всемирный день голоса

Идея праздника возникла в Бразилии: в 1999 году местные врачи, логопеды и преподаватели вокала учредили национальный День голоса. Так они пытались напомнить общественности, что голос уязвим и важно бережно к нему относиться. Постепенно к инициативе присоединились и другие страны.

В 2002 году Американская академия отоларингологии официально закрепила за праздником дату 16 апреля, придав ему международный статус — так появился Всемирный день голоса. Его отмечают и в России: сегодня проходят лекции и мастер-классы вокалистов и специалистов по ораторскому искусству, просветительские мероприятия, посвященные здоровью и возможностям голоса.

Веселые праздники 16 апреля • День Чарли Чаплина. Праздник отмечают в честь дня рождения легенды кинематографа. В этот день поклонники творчества Чарли Чаплина пересматривают его фильмы, а в некоторых странах устраивают конкурсы двойников. • День «Дай пять». Праздник отражает позитив и радость, которые несет рукопожатие с возгласом «Дай пять!» • День пижамы на работе. Идея праздника, зародившегося в США, — снять напряжение от строгого дресс-кода. Считается, что «пижамные дни» улучшают настроение и уравнивают всех.

Что отмечают в разных странах 16 апреля

День рождения королевы Маргрете II — Дания. Хоть этот день не считается государственным праздником, национальные флаги поднимают во всей стране. В 2024 году Маргрете II отреклась от престола в пользу сына, но традиция отмечать ее день рождения сохранилась. Жители Дании проявляют уважение не только к представительнице правящей династии, но и к королевской семье в целом.

День юриста и Первой конституции — Болгария. Праздник отмечают в честь первой Болгарской (Тырновской) конституции, принятой в 1879 году. К этому событию приурочен и профессиональный праздник юристов в стране.

День яиц Бенедикт — США. Фирменное американское блюдо состоит из яйца-пашот, английского маффина и канадского бекона, политых голландским соусом. Существует множество версий появления его рецепта. По одной из них, яйца Бенедикт были придуманы в 1894 году с подачи брокера с Уолл-стрит Лемюэля Бенедикта, когда он пытался придумать способ справиться с похмельем.

Религиозные праздники 16 апреля

* Четверг Светлой седмицы

В храмах продолжается празднование Пасхи с торжественными службами и песнопениями. В церковной традиции Светлую седмицу воспринимают как один «день Господень», когда верующие радуются свершившемуся чуду — Воскресению Христову. Царские врата (двустворчатые двери напротив престола алтаря) остаются открытыми, проводятся крестные ходы. По случаю Светлой седмицы священники облачаются в одежды белого и золотого цвета — это связано с чистотой и светом Воскресения.

* День памяти преподобного Никиты Исповедника

Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, жил на рубеже VIII–IX веков. Он родился на северо-западе Малой Азии в благочестивой семье, рано лишился матери. А его отец принял монашество. Мальчик находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению он ушел в Мидикийский монастырь, где годы спустя стал пресвитером. Святой Никита прославился добродетелью и даром чудотворения. По преданию, его молитвы возвращали глухонемым речь, бесноватым и лишенным рассудка — разум. Он мог исцелять больных от разных недугов. После погребения у гробницы святого продолжали происходить чудеса.

Народные праздники 16 апреля

* Никита Водопол, или День Водяного

В народном календаре этот день посвящен памяти преподобного Никиты Исповедника, но называли его по-другому — Никита Водопол. Считалось, что именно сегодня от зимней спячки пробуждается водяной, отсюда и второе название праздника. Крестьяне старались задобрить духа водной стихии, чтобы он не испортил рыбалку. Водяному бросали в реку хлеб, кашу или масло, лили вино и напитки покрепче.

Наши предки в это время внимательно следили за паводком и ледоходом, оценивая масштаб разлива рек. В случае дружного и быстрого таяния льда — готовились к наводнению. А если лед оставался на месте и не шел, это считалось плохой приметой: рыбный улов будет скудным, а весна — затяжной.

Именины 16 апреля

* Никита;

* Феодосия.

Приметы: что можно и что нельзя делать 16 апреля

Приметы о погоде

Если реки разлились широко — будет дождливое лето.

Упал уровень воды в реке — май будет засушливым.

Туманное утро — к мягкой и теплой весне.

Подул западный ветер — ждать ранних гроз.

На небе гремит гром — к богатому урожаю зерновых.

Что можно делать 16 апреля

* Убираться в доме, избавляться от старых вещей.

* Устраивать семейные застолья.

* Печь пироги.

Что нельзя делать 16 апреля

* Шуметь возле воды — можно рассердить водяного, который не любит громких звуков.

* Умываться проточной водой.

* Выбрасывать хлебные крошки — риск привлечь бедность.

Лунный календарь 16 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 29-й лунный день.

Луна в знаке Овен.

Если верить астрологическим раскладам, последние дни убывающей Луны — самые неблагоприятные и морально тяжелые. В этот день можно почувствовать упадок энергии. По словам астрологов, нередко возникает подавленное настроение и тревога. Не поддавайтесь на провокации и дистанцируйтесь от неприятных разговоров.

Общее самочувствие может негативно повлиять и на рабочие процессы: сторонники эзотерики полагают, что важные переговоры и новые дела лучше отложить. Сегодня не рекомендуется брать и давать в долг, а хранение крупных сумм при себе может обернуться их потерей. Будьте внимательны и посвятите день собственному здоровью.

16 апреля родились люди под знаком Овна — представители огненной стихии. Их планета-управитель — Марс, что обеспечивает им воинственный характер и решительность.

Какие исторические события произошли 16 апреля

* 1705 год — королева Великобритании Анна пожаловала Исааку Ньютону рыцарский титул.

* 1866 год — революционер Дмитрий Каракозов выстрелил в императора Александра II у Летнего сада в Санкт-Петербурге, но промахнулся.

* 1871 год — Берлин объявлен столицей Германии.

* 1911 год — в Севастополе впервые провели эксперимент по сопровождению кораблей самолетами.

* 1912 год — американка Гарриет Куимби перелетела через Ла-Манш на самолете — до нее это не делала ни одна из женщин.

* 1917 год — Владимир Ленин прибыл в Петроград из эмиграции.

* 1932 год — на Ленинградском радиозаводе изготовили первые советские телевизоры.

* 1934 год — учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

* 1945 год — советские войска начали Берлинскую операцию, завершившуюся безоговорочной капитуляцией Германии.

* 1964 год — американская летчица Джеральдина Мок стала первой женщиной, облетевшей земной шар.

* 1996 год — во время Первой чеченской войны 245-й мотострелковый полк российской армии попал в засаду в бою у селения Ярышмарды.

* 1997 год — в России введен мораторий на смертную казнь.

* 2003 год — знаменитый баскетболист Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА.

* 2019 год — в Париже завершены работы по ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам.

Собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже после пожара, 16 апреля 2019 года

Кто родился 16 апреля

* В 1786 году родился Павел Шиллинг — электротехник, изобретатель мины с электрозапалом и электромагнитного телеграфа.

* В 1844 году родился Анатоль Франс — французский писатель, лауреат Нобелевской премии.

* В 1847 году родился Нил Филатов — врач, один из основоположников педиатрии в России. Именно в его честь названа знаменитая Филатовская больница в Москве.

* В 1867 году родился Уилбер Райт — американский авиаконструктор, пионер воздухоплавания.

* В 1889 году родился Чарли Чаплин — английский и американский киноактер, легенда немого кино, обладатель трех премий «Оскар».

* В 1896 году родился Борис Добронравов — актер театра и кино, народный артист СССР.

* В 1901 году родился Николай Акимов — режиссер, создатель Театра комедии в Ленинграде, народный артист СССР.

* В 1909 году родился Владимир Дуров — артист цирка, дрессировщик, представитель знаменитой цирковой династии.

* В 1909 году родился Никита Карацупа — легендарный советский пограничник, Герой Советского Союза.

* В 1921 году родился Питер Устинов — английский писатель, драматург, актер и режиссер, лауреат двух премий «Оскар».

* В 1924 году родился Генри Манчини — американский кинокомпозитор и дирижер, автор музыки к «Розовой пантере».

* В 1939 году родился Иван Бортник — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

Кто скончался 16 апреля • В 1113 году умер Святополк Изяславич — великий князь киевский.

• В 1828 году умер Франсиско Гойя — испанский художник.

• В 2021 году умерла Хелен Маккрори — актриса, известная по ролям в цикле фильмов о Гарри Поттере и сериале «Острые козырьки».

Кто отмечает дни рождения 16 апреля

* 85 лет исполняется Сергею Никоненко — актеру кино и телевидения, народному артисту РСФСР.

* 71 год исполняется Алексею Пажитнову — геймдизайнеру, создателю игры «Тетрис».

* 61 год исполняется Мартину Лоуренсу — американскому актеру, звезде фильма «Дом большой мамочки».

* 57 лет исполняется Александру Семчеву — актеру, заслуженному артисту России.

* 53 года исполняется Оксане Ермаковой — российской фехтовальщице, двукратной олимпийской чемпионке.

* 48 лет исполняется Ивану Урганту — российскому актеру и шоумену.

* 44 года исполняется Джине Карано — актрисе и ММА-бойцу, звезде фильмов «Дэдпул», «Форсаж 6» и сериала «Мандалорец».

* 42 года исполняется Клэр Фой — актрисе, ставшей популярной по роли королевы Елизаветы II в сериале «Корона».

* 30 лет исполняется Ане Тейлор-Джой — актрисе, известной по сериалу «Ход королевы», фильмам «Эмма» и «Дюна: Часть вторая».

* 24 года исполняется Сэди Синк — актрисе, звезде сериала «Очень странные дела».