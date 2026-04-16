Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Раскрыто положение экономики России в мире после 2025 года

МВФ: Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира. Это следует из данных Международного валютного фонда (МВФ) и собственных расчетов РИА Новости.

Согласно информации, уровень валового-внутренного продукта (ВВП) страны в прошлом году впервые превысил $7 трлн по паритету покупательной способности, составив $7,26 трлн. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.

Первое место в списке занял Китай, ВВП которого в 2025-м вырос до $41,2 трлн. На второй позиции оказались США с ВВП $30,8 трлн, на третьем — Индия, чей ВВП увеличился до $17,3 трлн.

Пятерку сильнейших экономик мира замкнула Япония ($7 трлн), Германия заняла шестое место с ВВП $6,2 трлн. Далее с большим отрывом расположились Индонезия ($5 трлн), Бразилия ($4,99 трлн), Франция ($4,56 трлн) и Великобритания ($4,55 трлн).

В целом глобальная экономика в 2025 году выросла до $210 трлн против $197,8 трлн в 2024 году.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что уровень ВВП в стране снижается два месяца подряд. По его словам, в целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики глава государства назвал календарные, погодные и сезонные факторы.

Ранее Минфин отчитался о дефиците бюджета в стране.

 
Теперь вы знаете
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!