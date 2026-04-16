Раскрыто положение экономики России в мире после 2025 года

МВФ: Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года

Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира. Это следует из данных Международного валютного фонда (МВФ) и собственных расчетов РИА Новости.

Согласно информации, уровень валового-внутренного продукта (ВВП) страны в прошлом году впервые превысил $7 трлн по паритету покупательной способности, составив $7,26 трлн. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.

Первое место в списке занял Китай, ВВП которого в 2025-м вырос до $41,2 трлн. На второй позиции оказались США с ВВП $30,8 трлн, на третьем — Индия, чей ВВП увеличился до $17,3 трлн.

Пятерку сильнейших экономик мира замкнула Япония ($7 трлн), Германия заняла шестое место с ВВП $6,2 трлн. Далее с большим отрывом расположились Индонезия ($5 трлн), Бразилия ($4,99 трлн), Франция ($4,56 трлн) и Великобритания ($4,55 трлн).

В целом глобальная экономика в 2025 году выросла до $210 трлн против $197,8 трлн в 2024 году.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что уровень ВВП в стране снижается два месяца подряд. По его словам, в целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики глава государства назвал календарные, погодные и сезонные факторы.

