Задержан мужчина, избивший школьника ложкой для обуви за шум в подъезде

МВД: в Ачинске задержали мужчину, избившего подростка железной ложкой для обуви

В Ачинске Красноярского края задержали мужчину, который избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В дежурную часть МВД России «Ачинский» поступили сообщения из местной больницы о телесных повреждениях у подростка, а также заявление от матери пострадавшего. Женщина рассказала, что ее сын с друзьями находились в подъезде жилого дома. Там они встретили неизвестного мужчину, который решил прогнать ребят. Он взял металлическую ложку для обуви, догнал одного из подростков на выходе из подъезда и нанес удары.

Участковый установил личность нападавшего. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина объяснил свой поступок тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив с собой железную ложку для обуви.

На видео, опубликованном Telegram-каналом SHOT, можно увидеть, что подросток, убегая от незнакомца, упал на землю. Когда мужчина догнал его, он несколько раз с силой ударил мальчика по телу. В этот момент школьник истошно кричал и плакал, но его крики не разжалобили агрессора.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о совершении хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего.

