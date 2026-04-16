Россиян предупредили о риске лишиться премии из-за мата на рабочем месте

Использование сотрудником нецензурной лексики на рабочем месте может расцениваться как дисциплинарный проступок и наказываться начальством. В том числе за это могут лишить премии, однако важно, чтобы работодатель указал в нормативных актах компании недопустимость нарушения, объяснил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Для взыскания за нарушение трудовой дисциплины руководитель обязан обосновать, что именно е так сделал сотрудник, пояснил специалист.

«В случае с матом на работе работодатель заранее должен предусмотреть в локальных нормативных актах (например, в правилах внутреннего трудового распорядка) запрет на нецензурную лексику на рабочем месте в рабочее время», – подчеркнул юрист.

Если это условие выполнено, то за использование мата на работе может последовать дисциплинарное взыскание вплоть до лишения премии или ее снижения. Если же соответствующий запрет не оговаривается в локальных документах компании, то работника не могут привлечь к ответственности.

Напомним, до этого Южалин объяснял, что опоздания на работу могут расцениваться как дисциплинарный проступок, за который по ТК РФ предусмотрены наказания. В том числе сотруднику за систематические нарушения режима рабочего времени грозят замечание, выговор и увольнение.

