В Госдуме поддержали идею отменить комиссию на снятие наличных в любых банкоматах

Идея разрешить россиянам снимать без комиссии наличные в любых банкоматах — здравая, поскольку будет работать в интересах граждан. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя предложение вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова ввести механизм бесплатного снятия денег в любых банкоматах в пределах определенного лимита.

«Идея здравая, и не только крупные, но и ряд средних банков реализовали ее в частном порядке достаточно давно. Вы можете снимать средства и пополнять счет без комиссии в «чужих» банкоматах крупных банков. Конечно, многие небольшие банки находятся в сложном финансовом положении, и для них потеря небольших комиссий от операций в банкоматах может быть существенна и может затруднить поддержание их сети. Однако я считаю, что интересы граждан выше интересов банков, а работать со средствами населения должны только крупные банки (в идеале — вообще только государственные). Поэтому идея здравая. Единственно, в условиях перебоев со связью большинство банкоматов не работает, и отмену комиссий никто не сможет ощутить. Но в целом подход правильный: финансовая среда должна быть «бесшовной» точно так же, как и, например, транспортная», — сказал он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что мера снизит прибыль банков, однако система должна быть прежде всего ориентирована на обычных людей.

«Думаю, что предложение в целом интересное. Действительно, сегодня люди иногда вынуждены, даже если они давно не имели дела с наличными, снимать деньги. И действительно есть уже примеры перебоев в банковской системе, перебоев связи. В этом смысле, конечно, мы уменьшаем определенным образом доход банков, но с учетом лимита — его можно обсуждать, может быть, это будет 5–10 тысяч рублей, — банки с такой постановкой вопроса должны согласиться. Все-таки наша система ориентирована прежде всего на человека. И это должно касаться не только государства, но и банковского сообщества», — добавил он.

16 апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной обращение, в котором предложил разрешить в России бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в пределах, например, 10 тысяч рублей. По мнению депутата, в условиях высокой зависимости россиян от цифровых сервисов необходимо обеспечить им бесперебойный доступ к собственным средствам. Чернышов ожидает, что реализация меры обеспечит базовую финансовую доступность в критических ситуациях, а также повысит доверие к национальной платежной системе.

Ранее в России банки резко ускорили закрытие отделений.