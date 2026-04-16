Зеленский назвал неожиданное последствие войны в Иране для Украины

Зеленский: конфликт на Ближнем Востоке повлиял на подготовку Украины к зиме
Abdul Saboor/Reuters

Война в Иране повлияла на подготовку Украины к предстоящей зиме, что усиливает энергетические риски. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чьи слова приводит «Укринформ».

«Нет ни одной страны, которая не ощущала бы последствия войны в Иране. У всех растет стоимость жизни. Все это чувствуют. Увеличиваются энергетические риски. И это ухудшает, безусловно, социальные условия, подготовку к следующей зиме», — заявил Зеленский.

До этого министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине в течение следующего десятилетия потребуется почти $91 млрд на восстановление энергетического сектора.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина предлагает «партнерство, основанное на общих стратегических интересах и экономической целесообразности», при котором Украина получит «модернизированную энергосистему», Европа – «более сильную и диверсифицированную энергетическую архитектуру», а инвесторы – «доступ к одному из самых масштабных инфраструктурных рынков континента».

Ранее на Украине указали на риски не успеть подготовить энергосистему к следующей зиме.

 
