СМИ рассказали о «смертельной игре в прятки» между ВМС США и Ираном в Ормузе

Politico: ВМС США играют «в смертельную игру» в прятки с иранским минами
Военно-морской флот США играет в «смертельную игру» в прятки с иранскими минами в Ормузском проливе, пытаясь обнаружить и уничтожить их, прежде чем они парализуют один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Об этом пишет Politico.

«Перед ВМС США в Ормузском проливе стоит новая важнейшая задача: найти и уничтожить любые иранские морские мины, прежде чем они повергнут мировую экономику в еще больший хаос», — говорится в тексте.

По словам анонимного американского чиновника, военная разведка США полагает, что часть мин уже размещена в море, несмотря на истощение запасов в ходе войны.

В материале отмечается, что лишь угроз из Тегерана было достаточно, чтобы парализовать судоходство. Если же хотя бы одна мина повредит или уничтожит судно, это усугубит глобальный кризис, пишет Politico.

По словам отставного офицера ВМС США Стива Уиллса, поиск мин «похож на сбор одуванчиков в саду, чтобы проложить дорожку, по которой можно ходить, не наступая на них».

При этом, уточнил он, процесс сродни стрижке газона, потому что территория, которая была расчищена в один день, может быть относительно легко заминирована небольшими иранскими лодками, что делает этот процесс трудоемким и бесконечным.

«Согласно общедоступным данным и данным систем отслеживания судов, в регион направляются дополнительные корабли для оказания помощи в проведении блокады и операции по разминированию», — подытоживает Politico.

Ранее СМИ сообщили о возможном росте потерь США из-за блокады Ормузского пролива.

 
