В Москве электросамокат на зарядке сжег квартиру, один человек не выжил

Московская квартира сгорела из-за электросамоката. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в доме на Чуксином тупике. По данным Telegram-канала, владельцы заряжали транспортное средство всю ночь. В какой-то момент произошло замыкание и самокат загорелся.

На кадрах с места заметно, что квартира выгорела, часть предметов тоже. Также последствия пожара заметны на проводке около входной двери и почтовых ящиков, которые находятся около жилья.

В результате один человек не выжил, ему было 25 лет. Из дома спасли семь человек.

До этого подобный случай произошел в Нижегородской области. В одной из квартир взорвался аккумулятор электросамоката. Судя по кадрам, серьезных повреждений в жилье не наблюдается.

Во время инцидента никто не пострадал. Всех жильцов эвакуировали, огонь быстро потушили. Известно, что причиной стал брак аккумулятора.

Ранее в подмосковном городе запретили прокат электросамокатов.

 
