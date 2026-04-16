Необходимо серьезно отнестись к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова о милитаризации НАТО на фоне раскола внутри блока. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию?», — задался вопросом Христофору.

По его словам, Лавров предупреждает как раз об этом, а милитаризация проходит очень быстрыми темпами.

15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, глава МИД РФ отметил, что Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам, сейчас активно продвигает идею о создании нового военного альянса. В этом блоке ведущим участником должна стать Украина. Президент Украины Владимир Зеленский активно поддерживает эти планы.

