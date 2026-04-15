Молдавия выходит из СНГ. Как это будет?

Молдавия заявила, что окончательно выйдет из СНГ в апреле 2027 года

Молдавия окончательно выйдет из состава Содружества независимых государств (СНГ) в апреле 2027 года, сообщил глава МИД республики Михаил Попшой. Соответствующее уведомление уже отправлено в Минск, где располагается исполнительный комитет организации. По словам министра, на практике Молдавия уже давно не участвует в работе содружества, так как это «не отвечает ее национальным интересам» по причине нацеленности на интеграцию с Евросоюзом. Страна останется участником ряда экономических соглашений, как ранее в аналогичной ситуации сделала Грузия.

Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года, сообщил министр иностранных дел Михаил Попшой, чьи слова приводит издание Moldpress. После обнародования решения о денонсации соглашений и официального опубликования документа секретариат в Минске был уведомлен об этом.

«Мы получили подтверждение о получении этого уведомления. Таким образом, с юридической точки зрения, через 12 месяцев, 8 апреля следующего года, согласно международному праву, мы перестанем быть частью СНГ», — сообщил Михаил Попшой.

Министр уточнил, что с практической точки зрения Молдавия уже много лет де-факто не является частью СНГ, поскольку не участвует в политических и других мероприятиях содружества. При этом республика не будет разрывать существующих экономических соглашений.

«В этом плане показателен опыт Грузии. Они денонсировали основополагающие соглашения, как и мы, но остались участниками экономических соглашений. Именно это делаем и мы», — отметил глава МИД.

В течение двух последних лет Молдавия постепенно выходит из соглашений и договоров, заключенных в рамках СНГ. К сегодняшнему дню денонсирован 71 документ из 283, еще около 60 находятся на рассмотрении властей страны.

Решение об окончательном выходе Молдавии из состава СНГ было принято парламентом республики 2 апреля по инициативе Министерства иностранных дел. В своем обращении к депутатам МИД указал на несоблюдение фундаментальных ценностей и принципов СНГ, в том числе территориальной целостности и неприкосновенности границ.

«Молдавские оценки»

РИА Новости со ссылкой на источник в Москве сообщает, что «заявления о выходе из СНГ через год являются молдавскими оценками». Кроме того, властям республики необходимо будет решить вопрос с накопившимся долгом перед содружеством.

«На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», — сообщил источник.

По информации ТАСС, размер долга Молдавии перед межпарламентской ассамблеей СНГ составляет около $341 тыс. Можно предположить, что у республики не возникнет непреодолимых проблем с его выплатой.

«Перспективы печальные»

Выход Молдавии из состава СНГ обернется для страны быстрой румынизацией и потерей суверенитета, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы, первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Кишинев под руководством Майи Санду и так уже давно не работал в институтах СНГ, не поддерживал контактов и не участвовал в рабочих группах, так что уйдет страна через год или завтра — роли не играет», — отметил Водолацкий.

По словам депутата, экономика республики пребывает не в лучшем состоянии, а после выхода из СНГ «станет еще хуже: народ обнищает, долги вырастут».

«Большие заимствования, которые сейчас делает Кишинев, отдавать нечем, так что недра и все, что еще приносит доход в бюджет, перейдет кредиторам. Они скупят всю Молдавию вместе с жителями», — заявил депутат.

Перспективы вступления Молдавии в Евросоюз Водолацкий назвал «печальными», отметив, что даже если это случится — республика «не получит квот на вино, потому что для этого есть Испания и Италия». По этой причине производство закроется, и жителям «останется только разъехаться по Европе работать подсобными рабочими на самых низкооплачиваемых работах».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов также выразил по этому поводу скептическое мнение. В беседе с порталом «ВФокусе Mail» он отметил, что в Европейском союзе Молдавию особо не ждут, и никаких приглашений присоединяться к ЕС в обозримом будущем не поступит. По его словам, Брюссель давно дал понять, что не готов к быстрому расширению, особенно за счет стран с нерешенными территориальными проблемами и слабой экономикой.

При этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев не исключил возможности возвращения Молдавии в состав содружества. Отвечая на вопрос о том, готова ли организация вновь принять республику в случае ее желания вернуться, Лебедев отметил: «Почему бы и нет?».