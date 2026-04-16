В России предложили разрешить бесплатно снимать до ₽10 тыс. в банкоматах

Депутат Чернышов предложил разрешить бесплатно снимать до ₽10 тыс. в банкоматах
Александр Сухов/РИА Новости

В России следует разрешить бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в пределах, например, 10 тысяч рублей. Соответствующее обращение направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, пишет РИА Новости.

По мнению Чернышова, в условиях высокой зависимости россиян от цифровых сервисов необходимо обеспечить им бесперебойный доступ к собственным средствам. Депутат ожидает, что реализация данной меры обеспечит базовую финансовую доступность в критических ситуациях, а также повысит защищенность граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной системе.

До этого Центробанк России зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные деньги в марте. Из документа ЦБ следует, что объем находящихся в обращении у россиян наличных по итогам марта увеличился на 300 млрд рублей, а в феврале — на 200 млрд рублей. Эти показатели заметно выше средних значений за аналогичные периоды прошлых лет. В Банке России связали такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета, которые заставляют бизнес и население делать запасы наличных для осуществления платежей.

Ранее в России банки резко ускорили закрытие отделений.

 
