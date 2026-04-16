В России впервые мужчину оправдали по статье о педофилии

Жителя Башкирии оправдали после апелляции по делу о надругательстве над ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина по имени Денис стал фигурантом уголовного дела после того, как его жена записала видео. На кадрах видно, как ее дочь забегает к мужчине во время мытья.

На кадрах также можно заметить, что при виде девочки Денис прикрывается, но в результате его приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Как рассказал сам осужденный, причиной обращения к правоохранителям стало желание супруги завладеть квартирой. Она якобы несколько раз требовала переписать на нее жилье и после отказа придумала, как получить желаемое.

При этом женщина, по словам самого мужчины, пока он находился за решеткой, сменила замки и установила видеонаблюдение.

Верховный суд вынес мужчине оправдательный приговор. По данным издания, это первый подобный случай.

Россиянин планирует судиться с супругой. Он добавил, что пасынок жаловался ему на жестокое обращение со стороны женщины.

